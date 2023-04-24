ختتام منتدى الحوار الوطنى للشباب بالبحيرة بمشاركة 1000 شاب وفتاة 14 مايو

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، تواصل فاعليات منتدى الحوار الوطنى للشباب حتى يوم 14 مايو، وذلك للانتهاء من تغطية كافة مراكز الشباب المستهدفة فى هذا المنتدى، الذى أطلقته وزارة الشباب من أجل رفع مستوى الوعى لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية، مضيفا أن أعمال منتدى الشباب بالبحيرة يشارك فيه نحو 1000 شاب وفتاة داخل 18 مركز شباب بمدن ومراكز المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، إلى تعدد فاعليات منتدى الحوار الوطنى، ليضم الندوات وورش العمل لأهم القضايا التى تحظى بأولويات الشباب وطرح بعض الحلول لها وكذلك عرض رؤى ومقترحات الشباب ليتم تجميعها لمناقشتها فى ختام فاعليات المنتدى، لافتا إلى أن المنتدى يضم عدة محاور منها التنمية بصورها المختلفة سواء" الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية " إلى جانب التنمية المستدامة.

وقال إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أن منتدى الحوار الوطنى تواصلت فاعلياته داخل 9 مراكز للشباب حتى الان وهى دمنهور والدلنجات والرحمانية وايتاى البارود ورشيد وكوم حمادةوأبو حمص وكفر الدوار وبدر وذلك لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل التى تواجه الشباب وكيفية حلها.

يذكر أن وزارة الشباب قد أطلقت منتدى الشباب بالبحيرة تحت شعار "حوار من الشباب للشباب"برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لاستهداف رفع الوعى الثقافى والاجتماعى للشباب بكافة مراكز المحافظة.

ويتم تنفيذ فاعليات منتدى الشباب تحت إشراف الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة لبرلمان الشباب.