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حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تحصيل مقابل انتظار السيارات بزيادة عن التعريفة

الإثنين، 24 أبريل 2023 01:00 م
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تحصيل مقابل انتظار السيارات بزيادة عن التعريفة ساحات الانتظار
كتب ـ محمود حسين

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تضمن القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ضوابط وقواعد تحديد تعريفة انتظار المركبات بأنواعها والتى تحصل من المواطنين، كما حدد عقوبة تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة، وذلك كالتالى:
 
1 - لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
 
2 - تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، "لجنة مهمتها تحدد أماكن تخصص لانتظار السيارات، وتمنح الرخصة لمزاولة النشاط".
 
3 - يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
 
4 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود، "يعنى لو حد خد منك أجرة الركنة أكبر من قيمتها المحددة عقوبته الحبس والغرامة".
 
 
 

السيارات

المركبات

ساحات الانتظار

الشركات



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