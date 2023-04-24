تسليم 155 طن قمح للصوامع فى أول أيام توريده بالغربية

الغربية ـ مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بدء توريد الشون والهناجر لمحصول القمح للصوامع المعدنية وذلك عقب البدء في توريده من المزارعين في الثامن من أبريل الجاري، بالتعاون بين مديريتي التموين والزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة المحافظ.

وأوضح محافظ الغربية، أن صومعة طنطا الإماراتية استقبلت 95 طنا في حين استقبلت صومعة العاشر المعدنية 60 طنا، وجاري استلام باقي المحصول على مدار اليوم في كل الصوامع والمواقع.

ووجه المحافظ مديريتي الزراعة والتموين بتوعية المزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.

وأشار رحمي، إلى أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، قد بلغت على النحو التالي ( 1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيها للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطا و1450 جنيها للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين إلى استمرار استقبال واستلام القمح من المزارعين داخل 22 موقعا تخزينيا منتشرة في كافة المراكز والمدن والأحياء.