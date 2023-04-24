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بدء زراعة المحاصيل الصيفية فى بورسعيد خلال 15 يومًا.. تفاصيل

الإثنين، 24 أبريل 2023 08:30 ص
بدء زراعة المحاصيل الصيفية فى بورسعيد خلال 15 يومًا.. تفاصيل زراعة الأرز
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور حسني عطية عزام، مدير عام مديرية الزراعة في محافظة بورسعيد، أنه سيتم البدء في زراعة المحاصيل الصيفية خلال 15 يوماً.

وأوضح مدير عام زراعة بورسعيد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك اهتماما كبيرا بزراعة الأرز والذرة والمحاصيل الاستراتيجية الصيفية، وتوجد متابعات مستمرة مع بداية الزراعة.

وأشار إلى أنه يتم تشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة في محافظة بورسعيد، لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الصيفية بالتزامن مع بداية موسم الزراعة.

وفي نفس السياق، بدأ موسم حصاد القمح في محافظة بورسعيد بالأراضي الزراعية الموجودة جنوب وشرق المحافظة، وكذلك محصول بنجر السكر، ومتابعة توريد هذين المحصولين الاستراتيجيين.


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