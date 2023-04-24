"الطب البيطرى" تضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

قام أطباء إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري في محافظة أسوان ، بحملات تفتيش مكثفة ومكبرة، على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة ومحلات الأسماك داخل نطاق محافظة أسوان. أسفرت عن ضبط 429 كجم لحوم غير صالحة بأسوان.

تم تحرير 4 محاضر لبعض المضبوطات، في قسم أول و ثاني، مع الإعدام الفوري للبعض الآخر، و جاري اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفه النيابه المختصه.

واسفرت الحملات عن ضبط 15 كيلو لحوم بقري صالحة ولكنها مذبوحة خارج المجزر و 414 لحوم غير صالحة تشمل(17كجم لحوم بقري ،و40كجم دواجن ،و15كجم لحوم بتلو،و105كجم لحوم مصنعة،و23 كجم أسماك) باجمالى مضبوطات 429كجم .

وكانت المخالفات للمضبوطات تتمثل في ،عرض وحيازة لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمى مذبوحة خارج المجازر المرخص لها مع الغش التجاري للمستهلكين.

يأتي ذلك،فى اطار المرور وتكثيف الحملات علي اسواق الجزارة واللحوم و الدواجن و الأسماك و المطاعم داخل نطاق دائرة محافظة أسوان ،وبتوجيهات من وزير الزراعة و رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطرية و محافظ اسوان، وبتكليفات من مدير عام مديريه الطب البيطري بمحافظة أسوان، وكانت الحملات مشكله من كل من مفتشي الطب البيطري بالاشتراك مع رئيس مباحث التموين بأسوان ،مع قوة أمنية مرافقة من أقسام الشرطة وجهاز حماية المستهلك. فيما تواصل مديرية الطب البيطري، شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من ناحية أخرى ،تواصل الأجهزة المعنية سلسلة جهودها المكثفة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وخاصة خلال أيام عيد الفطر المباك وذلك من خلال إزالة التعديات والإشغالات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية فى المهد لـ 3 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة وذلك على مساحة 1200 م2 ، وهى عبارة عن أسوار حديثة من الطوب الأبيض ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برصد حالة تعدى بمنطقة خلف الألبان بحى الصداقة الجديدة على مساحة 200 م2، وتم التعامل السريع معها بالإزالة الفورية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى ، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالتصدى للشروع فى البناء على أراضى الدولة من جانب مجهولين ، وتم الإزالة الفورية لحالة التعدى على مساحة 150 م2 ، ناحية العمارات السكنية بالمدينة ، مع مصادرة الأدوات المستخدمة فى البناء لصالح الوحدة المحلية.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 250 م2 بقرية العطوانى التابعة للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بإستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات من القمامة والأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين .