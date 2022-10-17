بيطري أسوان: التحصين بلقاح طاعون المجترات الصغيرة على مستوى المحافظة

من ناحية أخرى وفي إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الطب البيطري باسوان، أقيمت ندوات بواسطة إدارة الإرشاد البيطري، بعدد من المدارس بأسوان،عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وعن السعار "مرض الكلب" وكيفية التعامل مع الكلاب.