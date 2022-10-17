بيطري أسوان: التحصين بلقاح طاعون المجترات الصغيرة على مستوى المحافظة

قامت اليوم مديرية الطب البيطري بأسوان، بأعمال التحصين بلقاح طاعون المجترات الصغيرة على مستوى قري ومدن المحافظة.
وبناءا على توصيات وزير الزراعة وتعليمات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتعليمات اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان وتحت إشراف الدكتور أحمد محمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان ووإشراف إدارة الطب الوقائي بمديريه الطب البيطري بأسوان وتم التحصين بلقاح طاعون المجترات الصغيره على مستوى محافظة أسوان وفى جميع اداراتها.
من ناحية أخرى وفي إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الطب البيطري باسوان، أقيمت ندوات بواسطة إدارة الإرشاد البيطري، بعدد من المدارس بأسوان،عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وعن السعار "مرض الكلب" وكيفية التعامل مع الكلاب.
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