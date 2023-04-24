الصرف الصحى بالإسكندرية: مواصلة أعمال التطهير والصيانة الدورية لمحطات الرفع

الإسكندرية جاكلين منير

عقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، اجتماعاً هاما برؤساء قطاعات ومديرو عموم الشركة بقاعة الإجتماعات بالديوان العام لمتابعة مستجدات الأعمال أثناء عيد الفطر.

وقال نافع، إن فرق التشغيل والصيانة والطوارئ متواجدة علي مدار 24 ساعة للاستمرار في خطط التطهير والصيانة الدورية، ولحل أي مشاكل طارئة، مشيرا إلي المتابعة المستمرة لسير العمل بالمحطات والمناطق المختلفة والوقوف علي أخر المستجدات وانتظام الورادي بها.

وشدد على المتابعة لجميع المشروعات الجارية، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة والإلتزام بمعايير الجودة الموضوعة، وعلى أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

‏وأكد أهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلي درجات التعاون مع كافة الجهات التنفيذية من أجل نهو مشروعات حياة كريمة ومتابعة تنفيذ الوصلات المنزلية وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية التي تهدف للارتقاء بمستوي حياة الفرد.

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ووجه بتلقي جميع شكاوي المواطنين، وسرعة إبلاغ فرق العمل ومناطق التشغيل والصيانة للعمل علي حل مشاكل المواطنين بأسرع ما يمكن ومتابعة البلاغات الواردة حتى الإنتهاء منها.