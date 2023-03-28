"الصرف الصحى" بالإسكندرية: 9 مشروعات ذات أولوية فى "فصل شبكة الأمطار"

الإسكندرية جاكلين منير

عقدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس لبحث استكمال مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورؤساء قطاعات المشروعات والتشغيل والصيانة والتخطيط والمكتب الفني بالشركة.

وتم مناقشة الخطوة الثانية من المرحلة الأولى لمشروعات استراتيجية فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية

وتتمثل الاستراتيجية في 9 مشروعات ذات الأولوية الأولي بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه بمناطق (أمام مكتبة الإسكندرية ومنطقة كليوباترا وشارع شعراوي ولوران وشارع محمد نجيب وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وشارع قنال السويس وشارع عمر لطفي ودوران الصوفان) بناء علي البروتوكول الموقع بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة (استشاري المشروع) تحت إشراف محافظة الإسكندرية.

بهدف فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها.

وقد تم الإنتهاء من 3 مشروعات امام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي وشارع الدلتا سبورتنج وشارع شعراوي بمنطقة شرق ضمن المرحلة الأولي لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة بتكلفة 165 مليون جنيه.

ويجري العمل حالياً علي تحديد الخطوة الثانية من المشروع ووضع 3 مناطق أخرى للبدء في تنفيذها والإنتهاء منها خلال المرحلة الحالية، كما يجري مراجعة وتدقيق الخطوات المقبلة من المشروع التي عرضتها جامعة الإسكندرية للعمل على البدء في وضعها حيز التنفيذ والانتهاء منها في أسرع وقت.