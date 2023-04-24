اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أبريل 2023 05:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية توزع "كعك" على أهالي الأسمرات احتفالا بعيد الفطر.. صور

الإثنين، 24 أبريل 2023 04:29 م
الداخلية توزع "كعك" على أهالي الأسمرات احتفالا بعيد الفطر.. صور توزيع كحك العيد على أهالي حي الأسمرات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوفدت وزارة الداخلية  قافلة للمواطنين من قاطنى (حى الأسمرات) بمنطقة المقطم بالقاهرة، حيث تم توزيع عبوات كعك بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
 
وذلك فى إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
 
توزيع كحك العيد على أهالي حي الأسمرات (1)
توزيع كحك العيد على أهالي حي الأسمرات 

توزيع كحك العيد على أهالي حي الأسمرات (2)
توزيع كحك العيد على أهالي حي الأسمرات 

توزيع كحك العيد على أهالي حي الأسمرات (3)
توزيع كحك العيد على أهالي حي الأسمرات 

 


الداخلية

كعك

الأسمرات

عيد الفطر

كلنا واحد

حى الأسمرات

عيد الفرحة فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة