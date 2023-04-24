الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ويتخذ من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخل المخزن على (عدد 30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي عدد 1,5 مليون وخمسمائة ألف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.