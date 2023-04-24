وذكرت الخارجية التونسية - فى بيان أنه تم الاتصال بكافة أفراد الجالية وإعداد قائمة أسمية بالراغبين فى الإجلاء وإعلامهم بالمكان والساعة المحددتين لتأمين نقلهم، مشيرة إلى أنه تم نشر القائمة على الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكل التفاصيل الخاصة بعملية الاجلاء، ووضع أرقام للتواصل.

وشددت الوزارة على أن التنسيق متواصل مع وزارة الدفاع الوطني للقيام بعملية الإجلاء وتأمين كافة أبناء الجالية التونسية للعودة إلى أرض الوطن بسلام، لافتة إلى أنها وجهت البعثتين الدبلوماسيتين بكل من الخرطوم والقاهرة للقيام بالاتصالات اللازمة، وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل لتأمين عملية الإجلاء في أحسن الظروف.