الاحتلال يقطع أذان العشاء بالأقصى بحجة احتفال المُستوطنين في ساحة البراق

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قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين أذان العشاء بالمسجد الأقصى المبارك، ومنعت مؤذن المسجد من إكمال النداء للصلاة بحجة احتفالات المُستوطنين في ساحة البراق.



كان عشرات المستوطنين قد اقتحموا صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعتدى أفراد من الشرطة على مُصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.



كانت شرطة الاحتلال قد اقتحمت أمس الأول السبت مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى المبارك، وقامت بخلع وتحطيم تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد.



وأدانت جامعة الدول العربية أمس الأحد، بشدة اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك من خلال الاعتداء على مصلى باب الرحمة.



وقال السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتدنيس المصلى الذي يعد جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى عبر تخريب شبكة الكهرباء وأبواب المصلى وتحطيم محتوياته".



وأضاف أن هذا الاستهداف يظهر مخططات السلطات التهويدية بحق مصلى "باب الرحمة" الذي يعد ملكا إسلاميا خالصا أقرته الشرعية الدولية.



وحذر أبوعلي من خطورة هذه المخططات، وحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وتداعياتها وما تؤدي له من تصعيد وإساءة للشعب الفلسطيني ومجمل الشعوب العربية.