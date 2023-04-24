إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بسوهاج

كانت الأجهزة المعنية، قد تلقت بلاغا عن وقوع مصادمة على الطريق بمدخل قرية نجع عبدالله بسوهاج، بين سيارتين، إحداهما نقل والأخرى ميكروباص، ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات والمعاينة الأولية بوقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل بمدخل قرية نجع عبدالله دائرة مركز سوهاج نتج عن التصادم بين السيارتين إصابة 6 أشخاص تبين أنهم يوسف . ف . ا 23 سنة بإشتباه كسر بالقدم اليسرى وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة محمد . أ . ن 23 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ظريف . ذ . ع 70سنة بإشتباه كسر بالقدم اليسرى وكسر بالفك، وإصابة هيام. ف . ع 45 سنة بكدمة بالقدم اليسرى وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة عزت . م . ي 50 سنة بكدمة بالضلوع وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة مروان . ر . أ 16 سنة بكدمة بالقدم اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقف حركة السير مؤقتا على الطريق وتم إخطار الأجهزة المعنية لتتولى شئونها.