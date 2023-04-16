إصابة عامل بجرح طعنى فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بأخميم سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى عاملا بأجر،41 سنة، مصابا بجرح قطعي أسفل الإبط الأيسر، إثر قيام عامل آخر بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، بسبب خلافات الجيرة بينهما، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات الجوار.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجوار، قام إحداهما بطعن الآخر بسلاح أبيض، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، ورئيس مباحث المركز، عقب إنتقال العميد مأمور مركز شرطة أخميم بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز أخميم بوصول المدعو محمد أ ع س 41 سنة عامل بأجر ويقيم دائرة المركز مصاباً " بجرح قطعي أسفل الإبط الأيسر".

وبسؤال المصاب اتهم المدعو محمد ا م ا 31 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته "جرحين سطحيين بالفخذين"، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة "مطواة" بإلقائها بأحد المصارف، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.