إصابة فتاة انهار عليها جزء من حائط أثناء إزالته ببرديس سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت منطقة خلف مستشفى الشيخ مرزوق بقرية برديس دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، انهيار جزء من حائط أثناء عملية الإزالة، نتج عن عملية الانهيار، إصابة فتاة تبلغ من العمر 18 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلها لمستشفى برديس لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، تلقت إخطارا بإصابة فتاة على إثر إنهيار جزئى لحائط أثناء عملية إزالته بناحية قرية برديس دائرة الوحدة المحلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص والمعاينة تبين أثناء إثناء القيام بعملية إزال لأحد الحوائط خلف مستشفى الشيخ مرزوق بقرية برديس التابع لمركز ومدينة البلينا إزالة جزئية أنهار جزء من الحائط على شهد . ع . والتي تبلغ من العمر 18 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلها لتلقى العلاج اللازم بمستشفى برديس والحالة العامة مسترقة.

تم إتخاذ الإجراءات اللازم حيال الواقعة، وتم التأكد من إزالة باقى إجزاء الحائط ولا توجد تداعيات في الواقعة والحالة العامة للمصابة مستقرة.