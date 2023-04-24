إزالة تعديات على أرض زراعية ببنى سويف وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالشرقية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى المحافظة، خاصة خلال أيام الأعياد، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على أرض زراعية، أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل أحوزة عمرانية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات، لمتابعة أي شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، والذي عرضه المهندس أشرف كمال رئيس الوحدة، وقد تضمن الإشارة إلى أنه قد تم إيقاف وإزالة 30 حالة تعد، بمراكز ناصر والواسطي وببا وبني سويف والفشن وسمسطا، ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية إجازة العيد على مدار 4 أيام متتالية، إلى 107 حالات تمت إزالتها وإيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها من قبل الوحدات المحلية والزراعة، وتحت إشراف ومتابعة وحدة المتغيرات المكانية.
وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية، أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.
وفى الشرقية، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبه الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع .
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بإكياد بإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية عبارة عن سور طولى بالطوب الابيض البلوك على مساحة 3م بعزبة الفولى، وبالوحدة المحلية بالهيصيمية، تم إزالة في المهد لسور من الطوب من جهة واحده بقريه الخطاره الصغرى بطول 150م وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز بلبيس ، وبالوحدة المحليه بكفر ايوب، تم تنفيذ حالتي إزالة عبارة عن ازالة 24عمود على مساحة 180 متر بأرض إصلاح زراعى وازاله عدد 12عمود وحوائط على مساحة 160متر بعزبة روسيا بسراج الدين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز مشتول السوق، تمت إزاله سور بالدبش الأبيض بالوحده المحليه بكفر أبراش، على مساحة بطول 9 أمتار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وبالتنسيق مع الوحدة المحلية ببحطيط قامت رئاسة مركز أبوحماد بإزالة 6 (كمر حديد) مُقامة بالمخالفة بغرض عمل سور بالسلك الشائك على مساحة 60م طولي ، وبالوحدة المحلية بالعباسة تم ازالة سور بالدبش الأبيض علي مساحة 21م طولي و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز أبوكبير، تم إزالة مبني بالطوب الابيض بمساحة 100م تقريبا بناحية عزبة الصعايدة بندر ابوكبير و إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي مركز اولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بالفرايحه تم إزالة مبنى مخالف من البلوك على مساحة 100 متر بالفرايحه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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