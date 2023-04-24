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إحدى العائدات من السودان لـ"إكسترا نيوز": شكرا للرئيس والجيش المصرى لتسهيل عودتنا

الإثنين، 24 أبريل 2023 06:41 م
إحدى العائدات من السودان لـ"إكسترا نيوز": شكرا للرئيس والجيش المصرى لتسهيل عودتنا إحدى العائدات من السودان
ماجد تمراز

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توجهت إحدى السيدات العائدات من السودان، بالشكر إلى الرئيس والقوات المسلحة المصرية ضمن استقبال عدد من المصريين العائدين من السودان في مطار شرق القاهرة.

وقالت خلال لقائها في قناة اكسترا نيوز،"تحيا مصر.. ألف شكر للجيش المصري والسفارة المصرية في الخرطوم، تحيا مصر".

وتابعت، "كل الإجراءات كانت سهلة وبسيطة وكلهم ذوق وأخلاق وسهلوا رجعونا بلدنا تاني، كان معانا خدمات طبية على الطائرة، والجيش لم يقصر معنا".

وأضافت: "أنا كنت مقيمة مع زوجي مهندس هناك، ومقيمة بقالي سنين".

ووجهت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وقالت: :"شكرا للرئيس السيسي وجيش مصر، تحيا مصر".

 


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