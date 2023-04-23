62 مكتبا لاستخراج بطاقة التموين بالقليوبية.. تعرف على الأوراق المطلوبة والشروط

القليوبية إبراهيم سالم

تسعى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على ميكنتها من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى المحافظة، وكان من بين الخدمات التى تقدمها المكاتب استخراج بطاقة التموين بالقليوبية، حيث توجد المكاتب فى كافة المدن والمراكز والأحياء ومخصص منها 62 مكتبا مخصصة لخدمات استخراج بطاقة التموين وإضافة المواليد، مجهزة لاستقبال الطلبات وتوصيلها لمراكز الخدمة الرئيسية بالمحافظة وتسليم البطاقات بعد صدورها للمواطنين.

وكشف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بالقليوبية يصل إلى 62 مكتبا على مستوى مراكز وأحياء ومدن القليوبية، مشيرا إلى أن المكاتب تغطى كافة أنحاء المحافظة ومجهزة بالأجهزة والشبابيك والموظفين لتلقى الطلبات وإنهائها وتسليمها للمواطنين وتنشيطها للحصول على الدعم والخبز والسلع المدعمة من المنافذ المختلفة.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن خطوات الحصول على الخدمة والأوراق المطلوبة فى أماكن استخراج بطاقة التموين بالقليوبية، تتضمن أن يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له ويقوم بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة، ويقدم صور بطاقة الرقم القومى لرب الأسرة والزوجة، وصور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومى للمستفيدين، وكذلك المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزارى رقم 84 لسنة 2009.

وتابع، يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين، وذلك لضمان عدم إصدار أى بطاقات مكررة، ويقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركى تسليمات.

واختتم، أنه بعد ذلك يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة فى استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية وتقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السرى خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السرى إلى مركز الخدمة ويقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته، ويتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السرى الخاص بالبطاقة الجديدة ويقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبارا من الشهر التالى لاستلامها.