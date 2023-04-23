"ياسين" الطالب المثالى بالشرقية حصد المركز الأول جمهورية 4 مرات بالكونغ فو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

الطفل ياسين ياسر نصار 12 سنة، حصد المركز الأول جمهورية 4 مرات على التوالى، فى لعبة الكونغ فو، وأيضا حصل على الطالب المثالى على مستوى محافظة الشرقية، ورغم صغر سنه، فإنه مصمم على أن يكون بطلا عالميا رياضيا ويحقق مراكز متقدمة علميا.

وتقول المهندسة سماح توفيق من قرية العدلية مركز بلبيس محافظة الشرقية، أن ياسين نجلها بدأ فى الرياضة فى سن 4 سنوات فى لعبة الكونغ فو ومنذ بدايته وهو بعدما ينتهى التمرين ويعود إلى المنزل يبدأ فى تنفيذ التمرين بشكل مستمر ومن اول شهر أكد المدرب أنه سيكون له مستقبل وأنه مشروع بطل .

وأضافت أن ياسين انتهى من كل الاحزمة التى تناسب سنه الان وبدأ فى المشاركة فى البطولات على مستوى محافظة الشرقية وحقق فيها مراكز متقدمة إلى أن وصل للمنافسة على بطولة الجمهورية بعد تصفيات شاقة على مستوى محافظة الشرقية وحصد فى الأربع سنوات الماضية المركز الأول على التوالى .

وأشارت إلى أن ياسين مشروع بطل، وطامح للمشاركة العالمية وتحقيق الأول عالميا ورفع علم مصر طامحا أن ينضم للمنتخب المصرى للكونغ فو ليشارك فى البطولات العالمية خاصة وأنه أصبح من اللاعبين المعروفة لدى المدربين والأندية المصرية.

وأضافت والدة ياسين أن نجلها أيضا متفوق علميا فقد حصل على لقب الطالب المثالى على مستوى محافظة الشرقية حيث بدأت المسابقات على مستوى إدارة بلبيس التعليمية وحصد المركز الأول وتم تأهيله للمحافظة والتى حصل فيها على الطالب المثالى بالإضافة إلى حفظه للقرآن الكريم فقد انتهى من حفظ 10 أجزاء حتى الآن وبإذن الله مستمر حتى ختم المصحف الشريف.

وتمنت من كل أولياء الأمور أن يهتموا بتوجيه أبنائهم إلى الرياضة فهي تجعلهم مهتمين بها وتنقلهم عقليا وبدنيا وتبعدهم عن الأفعال السيئة لأنها تفرغ طاقاتهم.