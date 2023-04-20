اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 04:08 م
أكرم القصاص
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"صحة الإسكندرية" تتفقد مستشفى المحافظة للولادة وتشدد على تحسين الخدمة للمرضى

الخميس، 20 أبريل 2023 04:00 م
"صحة الإسكندرية" تتفقد مستشفى المحافظة للولادة وتشدد على تحسين الخدمة للمرضى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قامت الدكتوة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بزيارة مستشفى المحافظة للولادة ،و كان في استقبالها الدكتور أدهم علي مدير المستشفى و الدكتورة نهاد حسن مدير منطقة غرب الطبية.
 
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الصحة و السكان، الدكتور خالد عبد الغفار بتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية ،حيث تفقدت وكيل الوزارة قسم الاستقبال و الطوارئ و عيادات تنظيم الأسرة و مركز التدريب وأطلعت على آخر الدورات التدريبية التي حصل عليها الأطباء في مجال تنظيم الأسرة وأطلعت على نسب  الولادات الطبيعية و القيصرية بالمستشفى و نسب تركيب وسيلة لتنظيم الأسرة أثناء الولادات القيصرية.
 
و تفقدت عيادات النساء و التوليد وتأكدت من توافر أجهزة السونار الثلاثى ورباعي الأبعاد و زارت سيادتها قسم العلاج الطبيعي وأطلعت على الخدمات و الجلسات المختلفة المقدمة بالقسم لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من الأطفال والبالغين وكذلك غرفة تقديم المشورة بمبادرة الألف الذهبية.
 
كما تفقدت المعمل و تأكدت من توافر الأدوية بالصيدلية و توافر فصائل الدم المختلفة و كذلك البلازما ببنك دم المستشفى.
    
و تفقدت غرف العمليات و وحدة المبتسرين و استمعت لمقترحات الأطباء و مطالبهم من أجل تحسين الخدمات المقدمة.
 
وأشادت بتوافر القوى البشرية من أطباء و تمريض بالمستشفى واهتمت بتفقد غرف إعاشة الأطباء والطبيبات و طالبت بإدراجها ضمن عملية التطوير. 
 
كما استمعت لمقترحات المرضى المترددين على المستشفى ورضائهم عن الخدمات المقدمة و مطالبهم من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة.

 


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