"صحة الإسكندرية" تتفقد مستشفى المحافظة للولادة وتشدد على تحسين الخدمة للمرضى

قامت الدكتوة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بزيارة مستشفى المحافظة للولادة ،و كان في استقبالها الدكتور أدهم علي مدير المستشفى و الدكتورة نهاد حسن مدير منطقة غرب الطبية.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الصحة و السكان، الدكتور خالد عبد الغفار بتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية ،حيث تفقدت وكيل الوزارة قسم الاستقبال و الطوارئ و عيادات تنظيم الأسرة و مركز التدريب وأطلعت على آخر الدورات التدريبية التي حصل عليها الأطباء في مجال تنظيم الأسرة وأطلعت على نسب الولادات الطبيعية و القيصرية بالمستشفى و نسب تركيب وسيلة لتنظيم الأسرة أثناء الولادات القيصرية.

و تفقدت عيادات النساء و التوليد وتأكدت من توافر أجهزة السونار الثلاثى ورباعي الأبعاد و زارت سيادتها قسم العلاج الطبيعي وأطلعت على الخدمات و الجلسات المختلفة المقدمة بالقسم لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من الأطفال والبالغين وكذلك غرفة تقديم المشورة بمبادرة الألف الذهبية.

كما تفقدت المعمل و تأكدت من توافر الأدوية بالصيدلية و توافر فصائل الدم المختلفة و كذلك البلازما ببنك دم المستشفى.

و تفقدت غرف العمليات و وحدة المبتسرين و استمعت لمقترحات الأطباء و مطالبهم من أجل تحسين الخدمات المقدمة.

وأشادت بتوافر القوى البشرية من أطباء و تمريض بالمستشفى واهتمت بتفقد غرف إعاشة الأطباء والطبيبات و طالبت بإدراجها ضمن عملية التطوير.

كما استمعت لمقترحات المرضى المترددين على المستشفى ورضائهم عن الخدمات المقدمة و مطالبهم من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة.