هتقوى مناعتك وعضلاتك.. اعرف فوائد اليوجا على صحتك

كتبت نهير عبد النبى



اليوجا من أبرز أنواع الرياضات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم الجسدية والنفسية، حيث إنها تساعد على محاربة الاكتئاب والتوتر.

وحسب ما ذكره موقعhelthy فأن هناك فوائد مذهلة لليوجا وهى:

1: تقوى عضلاتك ولياقتك البدنية تعتبر رياضة اليوجا واحدة من الرياضات التي يفضلها الكثيرون كما ان لها فوائد عديدة ومنها تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحسن القوة البدنية وتزيل السموم من الجسم.

2: هتقلل وزنك ممارسة اليوجا بانتظام من الممكن أن تساعدك على إنقاص وزنك والتخلص من الدهون وترهلات الجسم، لذلك ينصح مرضى السمنة بتمارين اليوجا.

3:هتقلل التوتر والقلق تلعب اليوجا دور كبير في تعزيز الصحة النفسية وتشعرك بالسلام النفسى وتخلصك من التوتر والقلق الزائد، حيث تستخدم في بعض الأحيان في جلسات العلاج النفسى.

4: اليوجا تعزز المناعة لتمارين اليوجا دور كبير في تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض والفيروسات حيث تساعد وضعيات اليوجا على تدليك الأعضاء وتقوية العضلات بينما تعمل تقنيات التنفس والتأمل على التخلص من التوتر وتحسين المناعة.