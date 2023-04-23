نظافة القاهرة تفتتح حديقة الواحة بمدينة نصر.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تحول المشهد من النقيض للنقيض بعد انشاء حديقة الواحة- الشهيد جمال محمد علي حاليا - بمدينة نصر بالقاهرة، بكامل تجهيزاتها والتي تم إنشاءها بمعرفة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بسواعد الشؤون الفنية و التجميل والورش الإنتاجية للهيئة.

وتم تمهيد وتسويه الأرض البالغة 5 أفدنة بمعرفة إدارة الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئه ثم تم تسليم الارض للورش الإنتاجية لصب المشايات والأسوار الخارجية والبرجولات وأعمدة الانارة والبنية التحتية بكافة تجهيزاتها ثم تم الدفع برجال الإدارة المركزية للتجميل لتشمل الزورعات والشتلات والأشجار والنخل والري في منظومة وتتابع لأعمال المرحلة الاخيره للانتهاء من تلك الأعمال.

وفى السياق افتتحت محافظة القاهرة حديقة الخيالة بمشروع اسكان الخيالة بحى البساتين بالقاهرة، والتي تخدم منطقة الخليفة ومصر القديمة والبساتين، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ضمن اضفاء أجواء سعادة للمواطنين وخلق متنفسات جديدة من الحدائق العامة والمتميزة.

من جانبه أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ل نظافة وتجميل وإنارة القاهرة ، باتاحة دخول المواطنين تلك الحديقة بأسعار رمزية مع إعفاء كبار السن والأطفال وذوي الهمم من ثمن التذكره والدخول مجانا.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .