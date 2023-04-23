محافظة الجيزة: لا يجوز استخدام ونش رفع المنقولات إلا بتصريح من الحى

كتبت - مرام محمد

تكثف محافظة الجيزة حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين بكافة أشكالها لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتحقيق السيولة المرورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، الحالات التى يعتبرها القانون إشغالا وتعديا على الطرق العامة، مشيرا إلى أن كل ما يشغل الشوارع والطرق والمرافق العامة، ويخل بمقتضيات التنظيم أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، يعد إشغالا مخالفا يضر بالصالح العام.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز إشغال الشوارع والطرق بمظلات أو فترينات أو مقاعد أو مناضد أو أكشاك وما شابه ذلك، أو ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور، كما يمنع وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد بالشارع بغير ترخيص من السلطة المختصة.

وأشار أنه لا يجوز لمالك أي وحدة سكنية أن يستعين بونش لرفع أثاث منزلي بغير ترخيص من الحي التابع له والحصول على تصريح من إدارة المرور التابع له، لما قد يسببه من تعطيل لحركة المشاة والمرور وإضرار للمرافق أو لسكان العقارات المجاورة.