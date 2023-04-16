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جدول امتحانات "الترم الثانى" لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة

الأحد، 16 أبريل 2023 01:00 ص
جدول امتحانات "الترم الثانى" لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، المقرر انطلاقها 6 مايو المقبل، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.
 
أولا: جدول امتحانات المواد الأساسية
-السبت الموافق 20/5/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
-الأحد الموافق 21/5/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
-الإثنين الموافق 22/5/2023: امتحان مادة الهندسة.
-الثلاثاء الموافق 23/5/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.
-الأربعاء الموافق 24/5/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.
-الخميس الموافق 25/5/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).
 
ثانيا: امتحان المستوى الرفيع
-الثلاثاء 2/5/2023.
 
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت بإعداد أسئلة الامتحان فى كل مادة من مناهج الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى، وتكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا، إضافة إلى أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي ومدير عموم تنمية المواد الدراسية، مشددة على أن تراعي الأسئلة الفروق الفردية بين مستويات الطلاب وأن تكون متدرجة من السهل إلى الأصعب.

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