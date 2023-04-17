اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استخدام الأدوات الشخصية بين الأشخاص من أسباب الإصابة بفيروس C

الإثنين، 17 أبريل 2023 09:00 ص
استخدام الأدوات الشخصية بين الأشخاص من أسباب الإصابة بفيروس C فيروس سي
رانيا عامر

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حذر خبراء الصحة العامة والمناعة من استخدام الأدوات الشخصية بين الأشخاص والتى تعتبر السبب الأول فى الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائى C، حيث إنه فيروس يتم تمريره من شخص إلى آخر عن طريق الدم، وفقًا لموقع "only my health".

وأضاف الموقع أن أبرز الأدوات التى تساهم فى نقل الفيروس من شخص لآخر هى:

1 شفرات الحلاقة.

2 فرشاة الأسنان.

3 فى حالة قروح، والتهابات، أو الثقب فى البشرة .

4 تمزيق الأنسجة أثناء العلاقات الجنسية.

5 استخدام معدات الحقن من شخص لآخر.

وأشار الموقع إلى هناك عدد من المعاملات الشخصية التى لا تسبب انتقال عدوى فيروس سى ومنها المصافحة، والتعانق، والتقبيل على الشفاه، وتقاسم الطعام، والكئوس، أو السعال أو العطس ، حيث أن انتقال الفيروس يأتى من انتقال الدم أثناء العلاقات بين الأشخاص.

وأوضح الموقع أن التهاب الكبد  قد يتسبب في تلف وتليف الكبد وسرطان الكبد لذلك من المهم منع التعرض للدم  إذا كان لديك التهاب الكبد C، واتخاذ الاحتياطات بحيث لا يتم تمريرها للآخرين.


فيروس سي

التهاب الكبد

اسباب فيروس سي



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