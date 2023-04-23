فوائد الترمس فى العيد.. من تقوية المناعة إلى العناية بالبشرة

كتبت ميرفت رشاد

من التقاليد والعادات الأساسية الشائعة في عيد الفطر المبارك تناول الكحك والأطعمة المملحة مثل الفسيخ والرنجة بجانب المسليات وأشهرها الترمس والسودانى وحمص الشام، فالترمس يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى ومضادات الأكسدة التى تدعم جهاز المناعة، وفقًا لما نشره موقع "Healthline"

فوائد تناول الترمس فى العيد

1. يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم والوقاية من الأمراض والعدوى.

2.يعتبر الترمس من أبرز أنواع الأطعمة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من أمراض الزهايمر والخرف.

3.يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل وحمايتها من الكسر والالتهابات.

4.يحتوى الترمس على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية ووقايتهم من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها.

5.له دور فعال فى تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة، وذلك لاحتوائه على العديد من الخصائص والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

6.يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويعالج الاضطرابات والالتهابات التى تتعرض لها.

7.يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون.

8.تستخدم مياه الترمس لعلاج مشاكل الشعر والتخلص من القشرة والتهابات فروة الرأس.

9.يمكن استخدام ماسك الترمس المطحون لعلاج مشاكل البشرة والتخلص من الحبوب والبقع الداكنة .