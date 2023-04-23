طريقة التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة بالغربية.. اعرف التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

قدم الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، مسئول العلاقات العامة، شرحا تفصيليا لطريقة التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن معاش تكافل يتم التقديم له، عن طريق توجه المواطن لوحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل اقامته والتسجيل من خلالها.

أما بخصوص كرامة، فتنقسم لشقين، الشق الأول لمن تجاوز عمره الـ 65 عاما، فيكون التقديم عن طريق وحدة الشئون الاجتماعية، أما الشق الثاني في حالة في حالة العجز أو المرض فيكون التقديم من خلال الإنترنت وحجز كشف طبي لتكافل وكرامة، وفور تحديد الموعد يتم إرسال رسالة لمقدم الطلب للتوجه لمقر الكشف الطبي، وفي حال انطباق الشروط كاملة يتم ادراجه على المنظومة والحصول على المعاش.