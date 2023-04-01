107 وحدات تتلقى طلبات معاش تكافل وكرامة بكفر الشيخ.. اعرف الأوراق المطلوبة

كفر الشيخ – محمد سليمان

يتوجه المواطنون للوحدات الاجتماعية والإدارات ومديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، لطلب العديد من الخدمات، ومن بين تلك الخدمات الحصول على معاش تكافل وكرامة ، وهناك فرق بينهما، فالتكامل خاص بالأسر، أما كرامة، فخاص بالأفراد، منها" العجز الكلى، المسن"، ومديرية التضامن بكفر الشيخ، تضم 10 إدارات اجتماعية، "كفر الشيخ، سيدى سالم، مطوبس، فوه، الرياض، بلطيم، الحامول، قلين، بيلا، دسوق"، كما تضم المديرية 107 وحدات اجتماعية على مستوى المحافظة، و11 مكتب تأهيل للمعاقين، و5 مراكز تكوين مهنى.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة:

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، واحدة من بين 107 وحدات اجتماعية.

المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى الذى يقيم فيه المواطن، للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين أن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب

المستندات المطلوبة للمطلقة لحصولها على معاش تكافل

صورة قسيمة الطلاق، وافادات للأولاد بالمدارس والجامعة، وصورة ايصال مياه وكهرباء، وصورة البطاقة سارية.

والمستندات المطلوبة للأرملة لحصولها على معاش تكافل

صورة شهادة وفاة الزوج، وافادات للأنجال بالمدارس وبالجامعة، وصورة ايصال مياه وكهرباء، وصورة البطاقة سارية

المستندات المطلوبة للعجز الكلي

شهادة طبية بالعجز بعد عرضه على اللجنة الطبية وصورة ايصال مياه وكهرباء، وصورة البطاقة سارية.

المستندات المطلوبة لأسرة السجين

شهادة سجن الأب وافادات للأولاد بالمدارس والجامعة، وصورة ايصال مياه وكهرباء، وصورة البطاقة سارية للأم.