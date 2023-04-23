زراعة الإسماعيلية تتابع حصاد وتوريد محصول القمح بالقنطرة شرق.. صور

تابعت قيادات مديرية الزراعة بالإسماعيلية، فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حصاد محصول القمح وتوريده إلى صوامع القنطرة شرق بقرية جلبانة، وذلك بحضور المهندس على غنيم مدير عام الشؤون الزراعية، والمهندس أحمد البعلى مدير عام الإرشاد الزراعى، والمهندس محمود عبد القادر مدير عام مكافحة الآفات، والمهندس نفادى محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس محمد عبد المقصود مدير الإرشاد الزراعى بالقنطرة شرق، والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة، وعدد مبير من مهندسى الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق والمزارعين.

تهدف تلك اللجان إلى تقديم الإرشادات والتوصيات الخاصة بحصاد القمح حتى لا يحدث فقدا أو هدرا فى المحصول، وكذلك حث المزارعين على ضرورة التوريد للصوامع وهو المحصول الاستراتيجى الذى يحظى بالأولوية القصوى من الاهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف الخبز.

وقال المهندس نفادى محمد، مدير الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق أن الادارة تستهدف النهوض بزراعة محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجى وزيادة نسبة المزروع منه.

وعلى تسهيل كافة إجراءات توريد محصول القمح على المزارعين وتذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول السنوى، مشدداً على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد المقصود مدير الإرشاد الزراعى والمكافحة بالقنطرةشرق، أنه تم تكثيف الحملات الارشادية قبل بداية موسم الحصاد لتوعية المزارعين بكيفية إتباع أساليب الحصاد والتى توفر لهم الحماية والأمان، وكذلك الطرق السليمة التى تقلل من فرص حدوث فاقد فى المحصول.

وأشار إلى الزيادة فى الإنتاجية هذا العام والتى ترجع إلى نجاح خطة الإرشاد الزراعى ومكافحة الآفات والحقول الإرشادية التى نفذتها إدارة الإرشاد الزراعى والمكافحة فى أنحاء القرى خاصة جلبانة وقرى شباب الخريجين فى شرق قناة السويس بسيناء مثل قرى الأبطال والعبور والتقدم والأمل.

وإنتاجية الفدان هذا العام أكثر بكثير عن الأعوام السابقة وتصل إلى أكثر من 20 طن، بالإضافة إلى توعية المزارعين وأيضا زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام، أدى إلى زيادة تقدر بـ 500 فدان عن العام السابق، وكذلك اتباع الطرق الحديثة من خلال الحقول الإرشادية.