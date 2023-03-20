نقابة العاملين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية تنظم احتفالية لتكريم الأم المثالية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت نقابة العاملين ب مديرية الزراعة بالإسماعيلية، احتفالية لتكريم الأم المثالية والعامل المثالي، وذلك بحضور المهندرس رمضان مدبولى رئيس نقابة العاملين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، والدكتور السيد خليل مبارك نقيب المهن الزراعية بالاسماعيلية، والمهندس علي غنيم مدير عام الشؤون الزراعية، وأعضاء نقابة العاملين.

وقال المهندس رمضان، إن اختيار الأم المثالية هذا العام جاء بناء على ما قدموة لمرحلة نجاح خلال مشوارهم فى حياتهم لرعاية اسرهم وأن السيدة المصرية قوية حتى فى أصعب الظروف تستطيع تحقيق الإنجازات للمجتمع من خلال أبنائها بالثقافة والتعليم والعطاء وحب الوطن للوصول بهم إلى بر الأمان لذلك يتم تكريمهم بمثابة شهادة شكر من النقابة فى عيد الأم حيث تم تقديم الهدايا وشهادة تقدير لهم.

وأكد الدكتور السيد خليل، أن المرأة المصرية حظيت بمكتسابات فريدة في عصر الجمهورية الجديدة حيث حرصت القيادة السياسية على إطلاق الاستراجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة وهو ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وادماجها كعنصر فاعل ورائد في خطوط التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المراة على مواجهة التحديات من خلال تمكين المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص

وقال المهندس علي غنيم الأمهات المكرمات هم نموذج لأمهات كافحن ليخرجن للمجتمع أبناء يساهمون فى بناء الوطن، وأعرب عن سعادته البالغة بهذا اليوم والذى يضمه مع نماذج رائعه.