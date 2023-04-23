روسيا تدعو الأمم المتحدة للرد على رفض واشنطن منح تأشيرات لصحفيين

وكالات

دعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، المنظمة الدولية إلى اتخاذ خطوات ردًا على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات لصحفيين روس، كان يُفترض أن يرافقوا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في رحلته إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لتغطية فعاليات مجلس الأمن في إطار رئاسة روسيا له خلال الشهر الجاري، والمشارفة على نهايتها.

وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان: "نأمل أن تولي قيادة الأمم المتحدة والهياكل الدولية ذات الصلة الانتباه الواجب لهذا الموقف الشائن واتخاذ الخطوات اللازمة بحق الطرف المخالف".

وأضافت البعثة أن روسيا تعتبر رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس استخفافًا بالقانون الدولي، يكشف الموقف الأميركي الحقيقي من حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.