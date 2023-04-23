حديقة بنت الشاطئ بدمياط تشهد إقبالا كبيرا فى ثالث أيام عيد الفطر.. صور

دمياط - هيثم مراد

حرص أهالي محافظة دمياط ، على زيارة حديقة بنت الشاطئ وسط المدينة، تزامنا مع قضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وشهدت الحديقة إقبالا شديدا منذ ساعات، ربما كان لسعر التذكرة سبب كبير في إقبال الأهالي على زيارة هذا المكان، والتي تقدر بجنيهين فقط.

أيضا موقعها المتميز بكورنيش المحافظة، واقترابها بالأسواق الرئيسية داخل المدينة جعلت حديقة بنت الشاطئ مكان مناسب لقضاء إجازة عيد الفطر.

رحلات نيلية، وحفلات غنائية، أجواء احتفالية داخل "بنت الشاطئ" في دمياط، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين المتنزهات العامة، أيضا حملات نظافة مستمرة للحفاظ على المظهر العام.

العاب الأطفال داخل الحديقة ببلاش

تمتاز حديقة بنت الشاطئ داخل دمياط أيضا باحتوائها على منطقة العاب مخصصة للأطفال مجانا، كما أنها تحتوى أيضا على العديد من الأماكن المتميزة التي تؤهلها لتكون مكان مناسب لالتقاط الصور التذكارية والذي حرض جميع زوار الحديقة على التقاطها.

خطة شاملة لاستقبال احتفالات العيد في دمياط

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد ناقشت خطة العمل الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والتي تضمنت تأمين المتنزهات العامة، وتوفير سيارات الإسعاف بالقرب منها، فضلا عم استمرار حملات النظافة بشكل مستمر، إضافة إلي انتشار رجال الأمن داخل وخارج الحديقة.

وتناولت خطة استعدادات العيد في دمياط، تكثيف الحملات المرورية واتس ساعدت كثيرا في منع التكدس المرورى بالشوارع العامة والميادين الرئيسية.

ب 2 جنيه فقط يمكنك قضاء يوم كامل على كورنيش دمياط، داخل حديقة بنت الشاطئ، العاب مجانية رحلات نيلية، وخدمات متعددة كفيلة بقضاء اليوم بشكل ممتع، اذا كنت من خارج المحافظة وتريد زيارة حديقة بنت الشاطئ عليك فقط الوصول إلي ميدان الساعة وسط دمياط لتحتفل بالعيد من غير ما تدفع كتير.