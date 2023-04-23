طرح مزارع سمكية للإيجار في دمياط.. اعرف الشروط والمساحات

دمياط معتز الشربيني

أعلن جهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية عن طرح عدة مزايدات لتأجير مزراع سمكية بأنحاء محافظة دمياط.

"اليوم السابع" ينشر مواعيد المزايدات والمساحات المطروحة بأنحاء دمياط، حيث تم طرح مزاد محلى لتاجير مساحة 3سهم1 قيراط 26 فدان بجهه الساحل بمنطقة دمياط، مزاد محلى لتاجير مساحة 23سهم3 قيراط 26 فدان بجهه الساحل بمنطقة دمياط، ومزاد محلى لتاجير مساحة22سهم5 قيراط 5 فدان بجهه ضرغام بمنطقة دمياط، مزاد محلى لتاجير مساحة 1سهم14 قيراط 14 فدان بجهه ضرغام بمنطقة دمياط علي ان يكون تاريخ وميعاد جلسة فتح المظاريف 03/05/2023 الساعة 12 ظهرا.

وأعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن مزاد محلى لتاجير مساحة 11 سهم، 22 قيراط، 16 فدان بجهة الساحل بمنطقة دمياط، مزاد محلى لتاجير مساحة 2 سهم، 16 قيراط، 5 فدان بجهة الرطمة بمنطقة دمياط، مزاد محلى لتاجير مساحة 14 سهم، 6 قيراط، 5 فدان بحهة الرطمة بمنطقة دمياط، مزاد محلى لتاجير مساحة 11 سهم ، 22 قيراط ، 16 فدان بجهة الساحل بمنطقة دمياط، مزاد محلى لتاجير مساحة 2 سهم، 16 قيراط، 5 فدان بجهة الرطمة بمنطقة دمياط، ومزاد محلى لتاجير مساحة 14 سهم، 6 قيراط، 5 فدان بحهة الرطمة بمنطقة دمياط، علي أن يكون تاريخ وميعاد جلسة فتح المظاريف 02/05/2023 الساعة 12 ظهرًا.