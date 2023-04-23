توريد 174 طن قمح وانتظام فتح كافة الصوامع بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم اليوم الأحد، استئناف أعمال توريد محصول القمح، وانتظام فتح كافة الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة، لاستقبال توريد المحصول من المزارعين، وذلك وسط إقبال شديد من الموردين والمزارعين بجميع المراكز والمدن والقرى، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم توريده منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، بلغ 174 طنا بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الإنضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، فضلاً عن الوقوف على مدى الالتزام بمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة باستلام المحصول وفقاً للقرارات الوزارية كونه محصول استراتيجيى وأمن قومى هام، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أية معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد.

وأكد المحافظ أن هناك متابعات على مدار الساعة من قبل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام والربط المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة سير وانتظام عمليات التوريد، مناشداً جموع المزارعين بضرورة الإلتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام ومؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشى والاقتصادى لهم.

جدير بالذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام بلغت ( 99 ألف و690 فدان و11 قيراط ) بنطاق المحافظة، وتم تجهيز (15) موقع لتخزين الأقماح المحلية لهذا الموسم شملت صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن (192 ألف طن) تتنوع ما بين، (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى تستخدم كمراكز تجميع، و(2) صوامع معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وكذا (2) صومعة تخزين قطاع خاص، وعدد (3) صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.