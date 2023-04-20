اليوم السابع
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"القمح الليلة ليلة عيده"... بدء موسم التوريد للشون والصوامع فى 59 موقعا بالشرقية

الخميس، 20 أبريل 2023 09:00 م
"القمح الليلة ليلة عيده"... بدء موسم التوريد للشون والصوامع فى 59 موقعا بالشرقية حصاد القمح
الشرقية- إيمان مهنى

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تزينت الصوامع بمحافظة الشرقية، لاستقبال الذهب الأصفر، محصول القمح لموسم 2023، عمت الفرحة في بيوت الفلاحين كأنها ليلة العرس.

أعدت مديرية التموين بالشرقية، 59 صومعة وهنجر وشون ومراكز تجميع مطورة حكومية يضم، 15شونه، 8 صوامع، 32 مركز تجميع، 3 مضارب، هنجر "، ذلك فى واقع مراكز" القرين، الصالحية الجديدة، الحسينية، صان الحجر، أولاد صقر، الحسينية، أبو حماد "، الذين تم تطهيرهم بشكل جيد لاستقبال المحصول، وتجهيزهم بوسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق.
 
وقال المهندس مصطفى حفناوى مدير عام صومعة ههيا والمشرف العام على صوامع محافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس، لـ" اليوم السابع "، أن محافظة الشرقية بها أكبر عدد من الصوامع المتطورة عددهم حوالى 5 أكبرهم من حيث السعة الصالحية الجديدة 90 ألف طن، صوامع كبيرة منها 3صوامع سعة تخزينية60 ألف طن هم صومعة ههيا وصومعة صان الحجر وصومعة أبوحماد ، والخامسة صومعة الحسينية سعتها 30 ألف طن.
 
وأضاف حفناوى : "أنه دخل الخدمة هذا العام، وتم دخول 4 صوامع حقلية جديدة الخدمة بسعة الواحدة 5 أطنان، وهم فى" منيا القمح، أبوحماد الحقلية، طوخ القراموص، نزلة خيال ".
 
وأشار أن شكلت لجانا بكل موقع تخزينى، لفحص القمح والتأكد من جودته، يكون رئيس اللجنة من وزارة التموين وعضو من كل من من هيئة سلامة الغذاء، الزراعة، الجمعية القبانية، الجهة المسوقة كأمين عهدة للقمح، تابع للبورصة السلعية pos".
 
ويقول المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، أن المساحة التى تم زراعتها هى 380 ألفا 61 فدانا منها حوالى 377 ألفا 11 فدانا منزرعة على مصاطب، و 57 ألفا 649 فدان نظام التسطير، مضيفا أن إجمالى عدد الحقول الإرشادية والتجميعات بالمحافظة عدد 750 حقلا بمساحة 3182 فدانا.

 


الشرقية

محصول القمح 2023

صوامع الشرقية

مديرية الزراعة بالشرقية



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