انتظام العمل خلال إجازة عيد الفطر بموانئ البحر الأحمر وتداول 3 آلاف طن بضائع عامة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تابع اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر العمل بالمواني وشدد علي انتظام العمل بالموانئ وتشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين وعلي متابعة إجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظًا علي الركاب.

وأعلن المركز الإعلامى بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 347 شاحنة و28 سيارة حيث شملت حركة الواردات 200 طن بضائع، 219 شاحنة و27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2800 طن بضائع، 128 شاحنة وسيارة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفن الثلاث ايلة، بريدج وسينا، كما تم تداول 3000 طن بضائع و347 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا، كما غادر ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة الي جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 620 راكب بموانيها.