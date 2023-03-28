متى تظهر كلمة "أحمال" على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن ظهور كلمة أحمال على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع والتى تعتبر من أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع لمساعدة المشتركين في ترشيد الاستهلاك، وفيما يلي الحالات التي تظهر فيها كلمة "أحمال":

1- عند زيادة أحمال العميل وتعدى الحمل لأقصي قدرة للعداد ويُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

2- قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير أي يتحمل تركيب عدد 4 تكيفات بقدرة 1.5 حصان "دون مشاكل".

3- في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق( للتنبيه ) ثم يعود للتيار ويُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

4- مع استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لـ 3 مرات، ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهربا .

5- ويعد ظهور كلمة أحمال على عداد الكهرباء مسبوق الدفع من أهم مميزاته التى تساعد المشترك على تخفيف احماله و بالتالى المساهمة فى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

1- التخلص نهائيا من مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة .

2- العدادات مسبوقة الدفع تساعدك فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

3- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

4- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

5-يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك و الرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

6- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك ولكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

7- تتيح خاصية NFC إمكانية شحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع من المنزل باستخدام كارت "الفيزا" أو المحافظ الإلكترونية.