اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 مارس 2023 05:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: 14 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكة حتى الآن وتعمل بجودة عالية

الإثنين، 13 مارس 2023 04:13 ص
الكهرباء: 14 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكة حتى الآن وتعمل بجودة عالية المهندس محمد شاكر - وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم اﻻنتهاء من تركيب 14 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، موكداً أن الوزارة ستهدف إلى تحويل كافة العدادات الموجودة حاليا والتى يبلغ عددها 33 مليون عداد إلى مسبوقة الدفع والتى ستقضى نهائياً على أخطاء الفواتير.
 
وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جميع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تركيبها لدى المشتركين صناعة مصرية وتعمل بجودة عالية وتحمل اسم "صنع في مصر"، مؤكدا أن الوزارة تعتمد فقط على المنتج المحلى من العدادات مسبوقة الدفع من خلال التواصل بشكل مستمر مع الشركات المحلية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.
 
أوضح شاكر، أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

الطاقة الشمسية

توطين الصناعة المحلية

الشركة القابضة لكهرباء مصر



الموضوعات المتعلقة

مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من عدم شحن كارت العداد

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:00 م

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": زمن تخفيف الأحمال لن يتكرر فى مصر مرة أخرى.. اللى خايف من فواتير الصيف بإيده يدفع أقل.. أزمة الدولار لن تؤثر على مشروعات الطاقة المتجددة.. ووفرنا وقودا يعادل قيمة محطات سيمنس

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:00 م

الكهرباء: الإعفاء من مقابل الدمج حتى 10 ميجاوات هدفه التوسع في الطاقة المتجددة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 07:00 ص

حياة كريمة..47 مدرسة جديدة و10 مجمعات خدمية ومحطات كهرباء ومياه بالشرقية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة