الكهرباء: 14 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكة حتى الآن وتعمل بجودة عالية

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم اﻻنتهاء من تركيب 14 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، موكداً أن الوزارة ستهدف إلى تحويل كافة العدادات الموجودة حاليا والتى يبلغ عددها 33 مليون عداد إلى مسبوقة الدفع والتى ستقضى نهائياً على أخطاء الفواتير.

وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جميع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تركيبها لدى المشتركين صناعة مصرية وتعمل بجودة عالية وتحمل اسم "صنع في مصر"، مؤكدا أن الوزارة تعتمد فقط على المنتج المحلى من العدادات مسبوقة الدفع من خلال التواصل بشكل مستمر مع الشركات المحلية المصنعة للعدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.

أوضح شاكر، أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.