اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بسبب الاستغلال ..

"السياحة والمصايف" بالإسكندرية توجه أول إنذار لمستأجر شاطئ خلال العيد

الأحد، 23 أبريل 2023 02:27 م
"السياحة والمصايف" بالإسكندرية توجه أول إنذار لمستأجر شاطئ خلال العيد جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمرور على الشواطئ والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام الأعياد والتعامل الفورى مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وقام الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتعامل الفورى مع الشكوى الواردة على أحد منصات التواصل الاجتماعى، والخاصة بسوء المعاملة، والاستغلال من قبل أحد عمال شواطئ القطاع الشرقى بمنطقة المندرة

وبمجرد رصد الشكوى قام رئيس قسم المتابعة بالتواصل مع الشاكية لمواجهه العامل وبعد التأكد من صحة الشكوى؛ تم إنذار مستأجر الشاطئ والعامل كعقوبة أولى خلال الموسم الصيفى الحالى وذلك طبقا لبنود كراسة الشروط والتى تنص بأن المخالفة الأولى إنذار والثانية، والثالثة، والرابعة غرامه، ثم فسخ التعاقد ومصادرة التأمين والمنع من دخول المزايدات مرة أخرى.

وشدد محافظ الإسكندرية على المختصين بالضرب بيد حديد من بداية الموسم الصيفى على كل من يستغل المواطنين أو يعاملهم بشكل غير لائق، مؤكدًا على أن تكرار المخالفة سيعرض مستأجر الشاطئ لغرامة فورية تتضاعف بعد ذلك طبقا للقواعد.

وشدد عبد الرازق على مستأجرى الشاطئ بعدم استغلال رواد الشواطئ بأى شكل من الأشكال والإلتزام بأسعار تذاكر الدخول ومجانية دورات المياه، والإلتزام بعدم فرض أى الإكراميات على الرواد، مؤكدا أن منظومة الشكاوى جاهزة لاستقبال كافة شكاوى واستفسارات رواد الشواطئ 

 


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