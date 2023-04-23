إقبال المواطنين على القوافل والعيادات المتنقلة بالحدائق فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

احتشد المواطنون للكشف بالعيادات المتنقلة في الحدائق والمتنزهات، بجميع الإدارات الصحية في محافظة الإسماعيلية، والتى تم توزيعها على أماكن التجمعات ذات التردد العالى، لتقديم الخدمات الطبية والتوعية والتثقيف الصحى للمواطنين.

وتابع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، ونسب تردد المواطنين على العيادات المتنقلة بجميع الإدارات الصحية، وتواجد الفرق الطبية بالقوافل العلاجية بالحدائق والمتنزهات وإجراء الكشف الطبى للمواطنين وتوفير الأدوية اللازمة بالمجان ، بالاضافه الى مشاركة فرق المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وصحة المرأة ولقاح فيروس كورونا ، والتى استمر تواجدها طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأثنى الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية عل جهود الفرق الطبية بالمستشفيات والادارات الصحية وإدارة الوقائي والحملات المكثفة على محلات الأغذية المعروضة بالأسواق وفرق الترصد ومتابعة حالات اشتباه التسمم الغذائي واشاد بالاقبال الملحوظ للمواطنين على العيادات المتنقلة والكشف من خلال العيادات المتنقلة وفرق المبادرات الرئاسية خلال فترة الاعياد .

يأتى ذلك تطبيقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع درجه الاستعداد بجميع المنشآت الصحية وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأماكن التجمعات خلال فترة الأعياد، وتحت اشراف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، ومتابعه الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية.