وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد مستشفى الأورام لمتابعة تقديم الخدمات للمرضى

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى، وكان فى استقباله الدكتور عاصم يوسف نائب مدير المستشفى ؛ لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى خلال العيد.

وتأتى الزيارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية وفقا لخطة التأمين الطبى خلال ايام عيد الفطر واستكمالا للمتابعة المستمرة لمستوى الخدمة الطبية بالمحافظة تحت إشراف اللواء شريف فهمى بشارة محافظة الإسماعيلية وبالتنسيق مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتفقد الدكتور على حطب، أقسام العناية المركزة بالمستشفى للاطمئنان على المرضى ومتابعة حالتهم الصحية، والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الطبية والعلاجية، وتوافر الأدوية والمستلزمات لأقسام الطوارئ وتقديم كافة سبل الرعاية للمرضى.

واكد وكيل وزارة الصحة على التنسيق الكامل والتام بين مديرية الصحة ومستشفيات الإسماعيلية لتذليل اى صعوبات ونقل المرضى وتلقيهم العلاج، وأشاد "حطب" بانتظام سير العمل بالمستشفى خلال ايام العيد وتواجد كافة الفرق الطبية وفقًا لجداول الطوارئ، وتوافر كافة الخدمات الطبية بأعلى جودة ويسر.

وأشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة إلى تكثيف حملات الرقابة على محلات ومنافذ تجارة المواد الغذائية للاطمئنان على السلع المعروضة بالأسواق وفق خطه التأمين الطبى خلال فتره الاعياد، بالإضافة إلى انتشار فرق التواصل المجتمعى والتى تقدم التوعية الصحية للمواطنين ويشاركها فرق المبادرات الرئاسية بأماكن التجمعات والمتنزهات ذات التردد العالى لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

رافق الدكتور على حطب خلال جولته الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية، الدكتورة رشا فرحان مدير المكتب الفنى، الدكتورة كريستين بشارة مسئول المستلزمات، الدكتورة هند عبد العزيز مسئول بنك الدم،الدكتورة ميرنا محمد عضو إدارة التفتيش الصيدلى وتريزة رأفت مديرة إدارة التمريض بمديرية الصحة وفريق الإشراف بمديرية الصحة بالإسماعيلية.