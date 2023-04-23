إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق ديرب نجم الإقليمى بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزى وتقديم الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى طريق ديرب نجم الإقليمى، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.