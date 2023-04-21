اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الجمعة، 21 أبريل 2023 10:22 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية سيارة إسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الإسعافات الأولية. 
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المركز الطبى العالمى اتجاه جنيفة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.
 
جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.
 

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