نائب محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بالمستشفيات والمخابز ثانى أيام العيد

كتبت - مرام محمد

زار إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم السبت، مستشفى أوسيم المركزي، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى خلال أيام العيد.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواجد الميداني والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات ومخزن الأمصال والصيدلية، واستمع لآراء بعض المرضى وأهاليهم، موجها بضرورة تلبية مطالبهم وحل شكاواهم.

وقدم نائب المحافظ التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث اطمئن النائب على الحالة الصحية للمرضى، مهنئا إياهم بحلول العيد متمنيا لهم الشفاء العاجل وقضاء باقي أيام العيد بين أهلهم وذويهم.

وفي سياق متصل، تفقد نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم السبت مستشفى مبارك المركزي ومركز الرعاية الصحية الأولية بمنشأة القناطر.

واطمئن نائب المحافظ على استعداد المستشفى والوحدة الصحية لاستقبال أي حالة طوارئ ووجود الأطباء بكافة التخصصات مع توافر الأدوية وكافة المستلزمات العلاجية.

وتابع نائب المحافظ سير العمل داخل أقسام الأستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والغسيل الكلوي والعمليات والصيدلية، موجها بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقة واللازمة للمواطنين.

كما تفقد النائب المخبز الآلي وعددا من المخابز البلدية بمدينة منشأة القناطر للأطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات من قبل مسؤلي وأصحاب المخابز.

وشدد النائب على الالتزام بأسعار وأوزان الخبز موجها مسؤلي مديرية التموين والمدينة بالمتابعة الميدانية اللحظية مع اتخاذ الأجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.