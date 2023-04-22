مصلحة الضرائب: "بالون المعدة" غير معفى من الضريبة على القيمة المضافة

كتب هانى الحوتى

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن بالون المعدة غير معفي من الضريبة على القيمة المضافة ؛ لأنه صنف غير تعويض، ولا ينطبق عليه نص البند رقم 32 من قائمة السلع والخدمات المعفاة.

وأوضحت المصلحة، ردًا على استفسار وارد من مصلحة الجمارك المصرية بشأن طلب الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية للصنف (بالون المعدة)، بأنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في جدول قانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص.

أكدت مصلحة الضرائب، أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية، والتي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة المستحقة عليها باعتبارها هي الجهة المختصة قانونًا.

وارتفع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 686.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 94.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 16%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.7% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 20.3%.

ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، بلغت الإيرادات الضريبية 547.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 87.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.9%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 139.2 مليار جنيه، بزيادة 7.3 مليار جنيه.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 33.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.35% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.19% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4.68% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي.