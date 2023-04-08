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بالأرقام مصادر الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة.. "القيمة المضافة" تتصدر

السبت، 08 أبريل 2023 05:00 ص
بالأرقام مصادر الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة.. "القيمة المضافة" تتصدر وزارة المالية
كتب هانى الحوتى

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كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 547.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 87.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.9%، مقسمة بين 101.1 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 32.5%، و446.6 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 16.2%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التي ساهمت في ارتفاع جملة الإيرادات وهي:
 
- 51 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بنسبة نمو 21.8%.
 
- 22.8 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 17.9%.
 
- 32.1 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بنسبة نمو 84.5%.
 
- 65 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بنسبة نمو 12.8%.
 
- 132.8 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة نمو 20.3%.
 
- 34.3 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة نمو 11.8%.
 
- 70.5 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة نمو 9.5%.
 
- 7.6 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بنسبة نمو 11.9%.
 
- 13.8 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بنسبة زيادة 25.4%.
 
- 11.7 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بنسبة زيادة 44.6%.
 
- 1.7 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 700 مليون جنيه.
 
- 72.2 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة زيادة 18.6%.
 
- 63.7 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة.
 
- 27.4 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة زيادة 16%.
 

الموازنة العامة

الفائض الأولى

عجز الموازنة

الناتج المحلى الاجمالى

ايرادات



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