اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 05:08 م
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مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى الشرقية

السبت، 22 أبريل 2023 03:59 م
مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى الشرقية سيارة إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى طفل مصرعه، اليوم السبت؛ إثر إصابته بصعق كهرباء بناحية المحسمة فى الإسماعيلية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بمحافظة الشرقية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بوصول طفل عمره 12 سنة، مقيم بناحية المحسمة بمحافظة الإسماعيلية، جثة هامدة.

 

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهرباء، حيث وصل الطفل إلى المستشفى مصابا بتوقف بعضلة القلب وتم عمل إنعاش قلبى رئوى دون جدوى، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى فى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى تولت التحقيقات.

 

 

 


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