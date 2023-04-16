اليوم السابع
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مصرع شاب صدمته سيارة فى الشرقية

الأحد، 16 أبريل 2023 11:38 ص
مصرع شاب صدمته سيارة فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شاب مصرعهإ إثر تعرضه لحادث صدمته سيارة في طريق الإسماعيلية – المشروع الثاني بدائرة قسم الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الصالحية الجديدة المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول شاب عمره 20 سنة، مقيم بناحية المشروع الثاني، جثة هامدة.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث صدمته سيارة في طريق الإسماعيلية – المشروع الثاني، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الصالحية الجديدة المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
 
 

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