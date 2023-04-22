محافظ جنوب سيناء يقرر صرف مكافأة لفرقة "تلقائيين" خلال احتفال قصر الثقافة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد مسرح ساحة العلم بالطور العاصمة، فعاليات احتفال قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بعيد الفطر المبارك، وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى، أعقبه ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للمنشد وائل محمد، تلاه بدء الفعاليات الفنية للحفل بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام للمحافظة، مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، برفقة أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء وكوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية والثقافية ومشايخ وعواقل البدو وأهالينا بمدينة طور سيناء، والتى بدأت فعالياتها بباقة من أغانى التراث السيناوى لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء بقيادة الفنان سحر عيد.

وتضمنت أغانى " يا العاشقين - ليلة " والتى نالت تفاعل الحضور، تلاها فاصل للموهوبين بالمحافظة فى الغناء والشعر، منهن فريدة مجدى من ذوى الهمم بثقافة دهب وأداء مبهر لأغنية "فى يوم وليلة"، والموهوبة رحمة مصطفى وأداء لأغنية " نسم علينا الهوى "، والموهوبة نورا ياسر وأداء لأغنية "سيرة الحب " بمصاحبة الفنان حسام عبدالهادى على الاورج، وفاصل من الشعر للموهبتان ريلاس فتحى وملك شعبان وقصيدة " سيناء ".

تأتى الفعاليات بإشراف الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى، والتى قدم فقراتها الإذاعى محمود بدير، واختتم الحفل بعروض فنية مبهرة مستوحاة من التراث السيناوى لفرقة تلقائيين أطفال جنوب سيناء بقيادة الفنان على عبد الفتاح، قدمت خلالها أغانى " يا هلا يا هلا - ع الرملة " والتى نالت استحسان الجمهور.

وفى ختام الحفل قرر محافظ جنوب سيناء صرف مكافأة إجادة لفرقة تلقائيين أطفال جنوب سيناء، كما وجه بتقديم فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء عروض فنية اسبوعية بمدينة شرم الشيخ بهدف تنشيط حركة السياحة.