فرصة جديدة للحياة..المفرج عنهم من مراكز الاصلاح يشكرون الرئيس السيسى (فيديو)

كتب محمود عبد الراضي

بابتسامة ارتسمت على الوجوه، عبر المفرج عنهم من مركز الإصلاح والتأهيل ، عن فرحتهم بخروجهم من محبسهم، مقدمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنهم لن يعودوا للخطأ مرة أخرى، وقد تعلموا الدرس بعد منحهم فرصة للحياة.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .. وذلك خلال إحتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الإحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (1920) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وكان النزلاء أدوا صلاة العيد أمس خلف الأسوار وتم تقديم الحلويات والكعك لهم.